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अलीगढ़ में केशव सेवा धाम समिति ने धूमधाम से मनाया अपना वार्षिकोत्सव

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 02 Oct 2026 10:05 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 10:05 PM IST







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अलीगढ़-मथुरा रोड के सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम समिति के 24वें वार्षिकोत्सव में पूर्वोत्तर के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। ... और पढ़ें

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