अलीगढ़: हीरो बनने मुंबई भागा बाइक चोर बांद्रा में पुलिस ने पकड़ा, लंबे समय से चल रहा था फरार, नौ मुकदमे दर्ज

शाहरुख खान जैसा हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई भागे बाइक चोर की फिल्मी कहानी का क्लाइमेक्स बांद्रा में हुआ। अलीगढ़ पुलिस ने सर्विलांस के जरिये उसकी लोकेशन ट्रेस कर 25 हजार रुपये के इनामी साजेब उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुराने मुकदमों में वांछित चल रहा था और करीब दो साल पहले अलीगढ़ छोड़कर मुंबई में जा बसा था।

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सिविल लाइंस क्षेत्र के हमदर्द नगर डी, जमालपुर फाटक निवासी करीब 25 वर्षीय साजेब उर्फ राहुल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ चोरी, संपत्ति संबंधी अपराध और आर्म्स एक्ट समेत कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। आठ मई 2026 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पांच सितंबर को उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। 26 मई को उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।क्वार्सी थाना प्रभारी अरुण कुमार के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। डीआईजी से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सर्विलांस के जरिये उसकी तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद उसकी लोकेशन मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित निर्मल नगर थाना क्षेत्र में मिली। इसके बाद क्वार्सी पुलिस की टीम मुंबई रवाना हुई। स्थानीय पुलिस से संपर्क कर आरोपी की घेराबंदी की गई। 30 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मारवाड़ी रोड स्थित साहिल होटल के पास पुलिस ने साजेब उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया।