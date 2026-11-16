{"_id":"6afae784863a564dab0b4028","slug":"video-algaugdhha-ma-amara-ujal-mayajakal-naita-thakhae-sagara-amata-mashara-ka-parafaramasa-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में अमर उजाला म्यूजिकल नाइट, देखिए सिंगर अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में अमर उजाला म्यूजिकल नाइट, देखिए सिंगर अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:52 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:52 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ में गायक अमित मिश्रा की म्यूजिकल नाइट आयोजित की गई। अमित मिश्रा के गीतों पर अलीगढ़वासी जमकर झूमे। युवाओं ने मोबाइल टॉर्च जलाकर डांस किया। देर रात तक म्यूजिकल नाइट चली। हर गीत पर तालियां गूंजती रहीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन