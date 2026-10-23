अलीगढ़ में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक सीट के लिए मतदान जारी

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आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को अलीगढ़ और हाथरस जनपद में मतदान सुबह आठ बजे शुरू हो गया। मतदाता शाम चार बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खास बात यह है कि मतदाता सूची में नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने के बावजूद वोट केवल एक ही मतदेय स्थल पर डाला जा सकेगा।

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