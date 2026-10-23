{"_id":"6adb1a32d57436354306531f","slug":"video-akarabtha-ma-emaelsa-canava-matathana-jara-daema-esaesapa-na-kaya-narakashhanae-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"अकराबाद में एमएलसी चुनाव मतदान जारी, डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अकराबाद में एमएलसी चुनाव मतदान जारी, डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण
अकराबाद कस्बा के विकास खंड कार्यालय प्रांगण में शुक्रवार सुबह आठ बजे से विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान शुरू हुआ। इस दौरान कस्बा के मुख्य बाजार में सभी प्रत्याशियों के शिविरों पर समर्थकों की भीड़ देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है। चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतदान के लिए शिक्षक और स्नातक मतदाताओं हेतु दो अलग-अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर ग्यारह बजे जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन अकराबाद पहुंचे। उन्होंने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।