अलीगढ़-हाथरस: एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी, दो संदिग्ध एजेंट हिरासत में,मतदान प्रतिशत यहां देखें

अलीगढ़ के नौरंगीलाल कॉलेज में दो संदिग्ध एजेंट हिरासत में

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद चुनाव के दौरान शुक्रवार को नौरंगीलाल इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर दो संदिग्ध एजेंट मिलने से खलबली मच गई। दोनों के फर्जी एजेंट होने की सूचना पर जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।



जानकारी के अनुसार, दोनों व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उनके एजेंट होने की वैधता पर संदेह जताते हुए सूचना प्रशासन को दी गई। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने भी मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र होने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आयोग से निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर पहचान प्रमाणित की जा सकती है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, निर्धारित सेवा पहचान पत्र और अन्य अनुमन्य दस्तावेज शामिल हैं। स्नातक और शिक्षक मतदाता संबंधित नियमों के तहत शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाणपत्र या निर्धारित पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।निर्वाचन संबंधी जानकारी और समस्याओं के समाधान के लिए कलक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मतदाता और अन्य संबंधित लोग 0571-2420141 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एडीएम न्यायिक अ