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दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की छठवीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सैकड़ों किसानों ने बृहस्पतिवार को कमिश्नरी परिसर में डेरा डाल दिया। कमिश्नरी का गेट बंद मिलने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। घंटों इंतजार के बाद भी प्रवेश नहीं मिला तो किसानों ने शाम करीब पांच बजे क्वार्सी-अनूपशहर रोड पर जाम लगा दिया।

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