अलीगढ़ के तुलसी अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर अवैध निर्माण ध्वस्त

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अलीगढ़ के दुबे पड़ाव स्थित तुलसी अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए एडीए ने बृहस्पतिवार को अभियान चलाया। महिलाओं के विरोध और हंगामे के बीच महिला पुलिस व पीएसी की मौजूदगी में करीब साढ़े पांच घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान आधे से अधिक हिस्से को तोड़ दिया गया।

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