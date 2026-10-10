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अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 10 Oct 2026 10:49 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 10:49 PM IST







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अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इसके दूसरे दिन महिला वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित हुई। यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय परिसर स्थित बास्केटबॉल कोर्ट पर हुई। विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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