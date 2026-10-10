फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Chandaus Ramleela Clash During Magic Show

चंडौस: राम बरात के बाद रामलीला में रात को बवाल, युवक को लगी हल्की चोट, हिरासत में लिया चार युवकों को

Sat, 10 Oct 2026 11:06 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 10 Oct 2026 11:06 AM IST
सार

मैजिक कलाकारों के श्रृंगार रूम में कुछ युवकों के जबरन घुसने पर युवकों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस और पीएसी ने तत्काल ही झगड़ा शांत करा दिया। एक युवक के हल्की चोट लगी।

विज्ञापन
Chandaus Ramleela Clash During Magic Show
झगड़े को शांत करती पुलिस, जानकारी लेते एसएसपी नीरज जादौन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडौस में राम बरात के बाद शुक्रवार रात करीब 11 बजे रामलीला मंच पर चल रहे मैजिक शो के बीच कुछ युवक कलाकारों के श्रृंगार रूम में घुस गए। उन्हें बाहर करने की कोशिश में युवकों के दो गुटों के बीच झगड़ा और मारपीट होने लगी। एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने चार युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

विज्ञापन


देर रात करीब साढ़े 12 एसएसपी नीरज जादौन और एसपी सिटी आदित्य बंसल भी रामलीला स्थल पर पहुंचे। एसएसपी ने आयोजन के दौरान पुलिस के अलर्ट रहने और गांव के रास्तों पर भी गश्त बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मारपीट में कस्बे की नई बस्ती निवासी विकास पुत्र लोकेश घायल हुए हैं। मारपीट की वजह से करीब 20 मिनट तक मैजिक शो बंद रहा। पत्नी और छोटे बच्चों को लेकर मैजिक शो देखने पहुंचे लोग भी झगड़ा-मारपीट के बाद वहां से चले गए। शुक्रवार को रात नौ बजे से रामलीला मंच पर जादूगर अखिलेश जायसवाल के मैजिक शो चल रहा था।
विज्ञापन


सीओ गभाना महेश कुमार का कहना है कि मैजिक कलाकारों के श्रृंगार रूम में कुछ युवकों के जबरन घुसने पर युवकों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था। मौके पर मौजूद पुलिस और पीएसी ने तत्काल ही झगड़ा शांत करा दिया। एक युवक के हल्की चोट लगी थी, जिसका उपचार कर दिया गया है। चार युवकों को हिरासत में लिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed