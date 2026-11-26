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अलीगढ़ के नौरंगीलाल इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर विद्यार्थियों ने लिया संकल्प

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 03:57 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 03:57 PM IST







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संविधान दिवस पर अलीगढ़ के नौरंगीलाल इंटर कॉलेज में जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। छात्र-छात्राओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों की रक्षा का संकल्प लिया। न्यायिक अधिकारियों ने रंगोली और साइकिल रैली का भी अवलोकन किया। ... और पढ़ें

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