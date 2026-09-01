अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया इलाके में 100 करोड़ की 106 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

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अलीगढ़ के कोल तहसील प्रशासन ने मिर्जापुर सिया इलाके में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। शहर से सटी इस बहुमूल्य जमीन की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस दौरान जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिसर भी कार्रवाई की जद में आ गया। स्कूल की दीवारों को भी टीम ने ध्वस्त करा दिया।

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