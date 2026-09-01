फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया इलाके में 100 करोड़ की 106 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया इलाके में 100 करोड़ की 106 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

Tue, 01 Sep 2026 10:30 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:30 PM IST
अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया इलाके में 100 करोड़ की 106 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त
अलीगढ़ के कोल तहसील प्रशासन ने मिर्जापुर सिया इलाके में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। शहर से सटी इस बहुमूल्य जमीन की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस दौरान जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिसर भी कार्रवाई की जद में आ गया। स्कूल की दीवारों को भी टीम ने ध्वस्त करा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ग्रेनो में ईवी इंडिया एक्सपो: बिना पानी के ठंडी हवा देगा ये कूलर, बिजली का बिल आएगा इतना; जानें कितनी है कीमत

Unique cooler showcased at Greater Noida EV Expo 2026
Noida
01 Sep 2026

गुरुग्राम: नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का 27वां दिन, निकाली रैली, सरकार का पुतला फूंका

Gurugram 27th day of Municipal Corporation employees strike
Gurugram
01 Sep 2026

Video: अति-पिछड़ों से वादाखिलाफी का आरोप, राष्ट्र उदय पार्टी ने सरकार को घेरा

Video:अति-पिछड़ों से वादाखिलाफी का आरोप, राष्ट्र उदय पार्टी ने सरकार को घेरा
Lucknow
01 Sep 2026

Video: लगातार बारिश के बाद लालबाग में जलभराव

Video: लगातार बारिश के बाद लालबाग में जलभराव
Lucknow
01 Sep 2026

Video: राजधानी में झमाझम बारिश के बीच गुजरते लोग

Video: राजधानी में झमाझम बारिश के बीच गुजरते लोग
Lucknow
01 Sep 2026
विज्ञापन

चित्रकूट में बाढ़ के बीच मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं पुजारी, डीएम-एसपी ने हाथ जोड़कर की अपील

Priest in Chitrakoot refuses to leave temple amidst floods; DM and SP make a folded-hands appeal.
Chitrakoot
01 Sep 2026

Video: 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया

Video: 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया
Lucknow
01 Sep 2026
विज्ञापन

Video: इस्कॉन मंदिर में 4 सितंबर को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 1008 तीर्थों के जल से होगा महाअभिषेक

Video: इस्कॉन मंदिर में 4 सितंबर को मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 1008 तीर्थों के जल से होगा महाअभिषेक
Lucknow
01 Sep 2026

Video: कैसरबाग में ‘लोक हुंकार’ कार्यक्रम, अजय राय ने परिचर्चा में रखे विचार

Video: कैसरबाग में ‘लोक हुंकार’ कार्यक्रम, अजय राय ने परिचर्चा में रखे विचार
Lucknow
01 Sep 2026

Video: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं की भीड़

Video: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं की भीड़
Lucknow
01 Sep 2026

Video: एलडीए की कार्रवाई अलीगंज साहू एजेंसी के पास कई बिल्डिंग को किया सील

Video: एलडीए की कार्रवाई अलीगंज साहू एजेंसी के पास कई बिल्डिंग को किया सील
Lucknow
01 Sep 2026

राणी सती मंगल पाठ में नृत्य करती महिलाएं

Women dancing during the Rani Sati Mangal Path.
Gorakhpur
01 Sep 2026

एमपी: छिंदवाड़ा कॉलेज में NSUI-ABVP आमने-सामने, पुलिस से धक्का-मुक्की; चार महिला पुलिसकर्मी घायल

Student politics show power in college, police manhandling, ruckus in NSUI's 17-point demands
Madhya Pradesh
01 Sep 2026

kangra: 6 सितंबर को ज्वालामुखी पहुंचेंगे भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन, 2027 के चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन

BJP Organizational Secretary Siddharthan to visit Jwalamukhi on September 6; preparations for the 2027 elections
Kangra
01 Sep 2026

बदायूं: तीन सितंबर को कार्य बहिष्कार करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन, ये है मांग

स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी
Budaun
01 Sep 2026

आर्ट ऑफ लिविंग का जन्माष्टमी सत्संग, गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा आयोजन

The Art of Living's Janmashtami Satsang will be held at the Gambhirnath Prekshagrih.
Gorakhpur
01 Sep 2026

एमपी: 500 में 400 घरों के पुरुष पी रहे शराब...महिलाओं का दावा, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन

Women surrounded collector office over illegal liquor sale
Khandwa
01 Sep 2026

धमतरी में दर्दनाक हादसा: मजदूरों से भरी पिकअप गड्ढे में घुसी, 17 घायल, दो की हालत गंभीर

A speeding pickup truck packed with laborers lost control and overturned, leaving 17 people injured.
Chhattisgarh
01 Sep 2026

राजा वड़िंग की बढ़ीं मुश्किलें, SC आयोग ने गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

राजा वड़िंग की बढ़ीं मुश्किलें, SC आयोग ने गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
Chandigarh-Punjab
01 Sep 2026

VIDEO: अधिवक्ता संघ की तहरीर को विवेचना का भाग बनाएगी पुलिस, बदल गए पुलिस के सुर

VIDEO: अधिवक्ता संघ की तहरीर को विवेचना का भाग बनाएगी पुलिस, बदल गए पुलिस के सुर
Ayodhya
01 Sep 2026

VIDEO: 270 बीघे फसल नदी में समाई, तेजी से हो रहा कटान, ग्रामीणों में आक्रोश

VIDEO: 270 बीघे फसल नदी में समाई, तेजी से हो रहा कटान, ग्रामीणों में आक्रोश
Barabanki
01 Sep 2026

VIDEO: सिविल लाइंस में स्थित मिठाई की दुकान लक्ष्मी स्वीट्स में लगी भीषण आग

VIDEO: सिविल लाइंस में स्थित मिठाई की दुकान लक्ष्मी स्वीट्स में लगी भीषण आग
Ayodhya
01 Sep 2026

कनीना नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने फूंका हरियाणा सरकार का पुतला

Kanina Municipal Council sanitation workers burned an effigy of the Haryana government.
Mahendragarh/Narnaul
01 Sep 2026

वीडियो: गाजियाबाद के एक रजिस्ट्री ऑफिस में दिनदहाड़े चोरी, वकील के मुंशी के 50 हजार रुपये चोरी

50000 stolen from a lawyer clerk at Modinagar Registry Office
Ghaziabad
01 Sep 2026

फरीदाबाद में स्कूल की छत से कूदी 11वीं की छात्रा, मौत

Class 11 student jumps from school roof in Faridabad dies
Faridabad
01 Sep 2026

कानपुर कैंट में बैंक के अंदर जमीन धंसी, महिला ग्राहक गड्ढे में गिरी

Ground Sinks Inside Indian Bank in Kanpur Cantt
Kanpur
01 Sep 2026

कुल्लू: देवताओं के देव नृत्य ने मोहा लोगों का मन, बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब

kullu dehuri mela devta dance khudijal thenshari khodu
Kullu
01 Sep 2026

चार साल बाद विदेश से लौटे नवदीप संघा, फिर राजनीति में हुए सक्रिय

Navdeep Sangha returns from abroad after four years
Chandigarh-Punjab
01 Sep 2026

एएमयू जमीन विवाद को लेकर मार्च निकाल रहे छात्र यह बोले

एएमयू जमीन विवाद को लेकर मार्च निकाल रहे छात्र यह बोले
Aligarh
01 Sep 2026

कानपुर: हाईवे पर आवारा मवेशियों का कब्जा, वाहनों के लिए बनी मुसीबत

Stray Cattle Occupy State Highway
Kanpur
01 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed