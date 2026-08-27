अलीगढ़ की मंगलायतन विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद-खेल की बात, पीएम के साथ कार्यक्रम

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राष्ट्रीय खेल दिवस पर मंगलायतन विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद-खेल की बात, पीएम के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के दिशा-निर्देशन में आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ माय भारत केंद्र से जुड़े स्वयंसेवकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन सुनकर विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया।

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