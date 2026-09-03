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अकराबाद में पनैठी गांव के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कुचला

Thu, 03 Sep 2026 10:54 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:54 PM IST
अकराबाद में पनैठी गांव के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कुचला
अकराबाद के जीटी रोड पर पनैठी गांव के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे ओमकार (52) को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ।
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