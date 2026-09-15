फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Another swine flu patient found in Aligarh

अलीगढ़: स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला, डेंगू की जांच के लिए 600 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे

Tue, 15 Sep 2026 01:11 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 15 Sep 2026 01:11 PM IST
सार

शनिवार तक 236 आरटी-पीसीआर जांच हो चुकी हैं। इनमें अब तक 58 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 42 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि आठ मरीजों का घर पर उपचार चल रहा है। आठ मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन
Another swine flu patient found in Aligarh
स्वाइन फ्लू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ जिले में सोमवार को स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला। अब इनकी संख्या 58 हो गई है। साथ ही डेंगू की जांच के लिए 600 रुपये से ज्यादा नहीं वसूले जा सकेंगे।

विज्ञापन


सीएमओ आरएन सिंह ने बताया कि शनिवार तक 236 आरटी-पीसीआर जांच हो चुकी हैं। इनमें अब तक 58 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 42 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि आठ मरीजों का घर पर उपचार चल रहा है। आठ मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 103 लोगों का टीकाकरण भी कराया जा चुका है।
विज्ञापन


डेंगू की जांच के लिए 600 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे
डेंगू के नाम पर मरीजों की जेब ढीली करने वाले निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए अधिकतम 600 रुपये प्रति जांच की धनराशि निर्धारित की है। यदि किसी भी निजी संस्थान ने इस आदेश की अनदेखी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed