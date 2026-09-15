एएमयू में छात्राओं का प्रदर्शन: देर रात राष्ट्रपति को भेजा मेल, फर्जी वीडियो वायरल करने वाले पर केस दर्ज

रात में निकला विरोध मार्च

एएमयू परिसर में सोमवार रात डक पॉन्ड से बाब ए सैयद तक विरोध मार्च निकाला और छात्राओं से धक्का-मुक्की करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।



देर रात राष्ट्रपति को भेजा मेल जांच की मांग

एएमयू के विधि छात्र इब्राहिम खान ने देर रात प्रॉक्टर पर छात्राओं से अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शिकायत भेजी। साक्ष्य के तौर पर वीडियो भेजे हैं।



नुकीली चीज से असिस्टेंट प्रॉक्टर पर किया हमला

छात्राओं के आरोप पर जब प्रॉक्टर प्रो. नवेद खान से सवाल पूछे गए तो उन्होंने यहां तक कहा कि छात्राओं ने असिस्टेंट प्रॉक्टर का कॉलर खींचा और नुकीली चीज से हमला किया। इसलिए वे जमीन पर गिर गए।



हमने जब खाया, तब सब ठीक

प्रॉक्टर के मुताबिक, शनिवार रात छात्रों ने जब प्रदर्शन किया तब कुलपति के साथ वे स्वयं डीएसडब्ल्यू हॉल पहुंचे और छात्रों के साथ भोजन किया। तब छात्रों ने भोजन अच्छा बताया था।



छात्राओं की बनेगी फूड कमेटी

दोपहर में छात्राओं का प्रदर्शन तब शांत हुआ जब कुलपति प्रो. नईमा खातून ने छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे अपनी एक फूड कमेटी बनाएं और मेन्यू तैयार कर विवि प्रबंधन को सौंपे। ये कमेटी खाने की गुणवत्ता पर भी सिफारिश सौंपेगी।