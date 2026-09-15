Aligarh News: पिटाई से घायल युवक ने तोड़ा दम, परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम

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गांव निवासी सत्यपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा पुष्पेंद्र दो दिन पहले गांव के ही सोनू और प्रवीन के साथ था। आरोप है कि दोनों ने उसे शराब पिलाकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोमवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे कस्बे के निजी अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि पिटाई के कारण ही पुष्पेंद्र की जान गई। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।मौत से गुस्साए परिजनों ने अलीगढ़-दिल्ली हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर शव रख दिया। रात करीब दस बजे तक जाम की स्थिति बनी रही और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर थाना पुलिस के साथ एसएसपी नीरज जादौन, एसपी सिटी और चार थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। इसके बाद करीब 30 मिनट में जाम खुल गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनू और प्रवीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।पोस्टमार्टम में बीमारी और कार्डियक अरेस्ट से मौतएसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि मामला दो दिन पुराना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों की बीमारी और कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।