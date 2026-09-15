अलीगढ़: खबर छपते ही दुरुस्त हुई पाइपलाइन, पहुंचने लगा घरों में पानी, ग्रामीणों के चेहरे खिले

अलीगढ़ में ब्लाॅक जवां क्षेत्र के गांव सियाखास में पेयजल संकट पर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में सोमवार को प्रकाशित होने के बाद अधिकारी हरकत में आए। जिम्मेदार अधिकारियों ने पाइपलाइन और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त कराई, जिसके बाद दोपहर बाद गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है।

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गांव सिया खास में बनी पानी की टंकी व पाइप लाइन से सोलर वायर चोरी हो गई थी। नई वायर मंगाकर उसे बदलवा दिया गया है। जहां अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, वहां भी आपूर्ति बहाल कराई जा रही है। गांव में लीकेज की समस्या का स्थायी समाधान कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बिना किसी रुकावट के नियमित पेयजल उपलब्ध हो सके।- लोकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण

लंबे समय से बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान ग्रामीणों के घरों में अब नलों से पानी आना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अमर उजाला ने हमारी आवाज को प्रमुखता से जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया, तभी हमारी समस्या का समाधान हुआ।ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन तो थी, लेकिन नलों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। इससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी जुटाने में परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को उठानी पड़ रही थी। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा था।



नलों से पानी आते ही ग्रामीणों के चेहरे खिले

पानी की धार शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। गांव के दीपक शर्मा, मीनाक्षी, चंचल, नीतू, सुमन आदि ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा मिलने से रोजमर्रा की परेशानी काफी कम हुई है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि अब पानी की आपूर्ति नियमित बनी रहेगी।