{"_id":"6ad0faabfe58e7c48b0f61ba","slug":"video-akarabtha-ka-rashhataraya-itara-kalja-ma-chhatarao-ka-tha-saibra-thaga-mashana-shakata-ka-janakara-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"अकराबाद के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में छात्राओं को दी साइबर ठगी-मिशन शक्ति की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अकराबाद में बृहस्पतिवार को कस्बा के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में थाना पुलिस ने छात्राओं के लिए एक पाठशाला लगाई। इस पाठशाला में साइबर ठगी और मिशन शक्ति अभियान पर जागरूकता फैलाई गई। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा और प्रधानाचार्य डॉ. नरेंद्र पाल सिंह ने छात्राओं को संबोधित किया। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। इनमें 1076, 1090, 181, 112, 1930, 102 और 108 जैसे नंबर शामिल थे। इस दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, अभिषेक चौधरी, महिला कांस्टेबल सुरभि, आंचल, वंशिका और प्रिया चौधरी मौजूद रहीं।

... और पढ़ें