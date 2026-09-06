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अकराबाद के गांव दही बेचा सिकंदरपुर की महिला का काली नदी में कूंदने की आशंका

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 02:14 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 02:14 PM IST







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अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव दही बेचा सिकंदरपुर में 6 सितंबर की सुबह एक महिला के काली नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। वे नदी में महिला की गहनता से तलाश कर रही हैं। ... और पढ़ें

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