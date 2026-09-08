Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:04 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
शतरंज प्रतियोगिता
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
मौन उपवास :
कमिश्नरी : संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मौन उपवास आंदोलन सुबह 11 बजे।
कलश यात्रा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 शिव मंदिर से भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा दोपहर 3 बजे।
परिचय सम्मेलन :
मनकामेश्वर सेवा सदन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नवागत पदाधिकारियों की घोषणा व परिचय सम्मेलन शाम 6.30 बजे।
नंदोत्सव :
वार्ष्णेय मंदिर : नंदोत्सव का आयोजन रात 8 बजे।
विज्ञापन
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
मौन उपवास :
कमिश्नरी : संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मौन उपवास आंदोलन सुबह 11 बजे।
कलश यात्रा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 शिव मंदिर से भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा दोपहर 3 बजे।
परिचय सम्मेलन :
मनकामेश्वर सेवा सदन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नवागत पदाधिकारियों की घोषणा व परिचय सम्मेलन शाम 6.30 बजे।
नंदोत्सव :
वार्ष्णेय मंदिर : नंदोत्सव का आयोजन रात 8 बजे।