Aligarh News: भैंस हटाने को कहा तो गर्भवती समेत कई को पीटा, कुंडल लूटे
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:54 AM IST
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थाना क्वार्सी क्षेत्र के निशातबाग इलाके में सड़क पर बंधी भैंस हटाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। मामूली बात पर भड़के एक पक्ष ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक गर्भवती महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे की है। पीड़ित परिवार के सदस्य अपने काम पर जा रहे थे। रास्ते में एक भैंस बंधी हुई थी जिसे हटाने का अनुरोध करने पर आरोपी पक्ष के लोग भड़क उठे।
कहासुनी ने हुई शुरुआत बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने गर्भवती महिला तथा अन्य परिजनों को बेरहमी से पीटा और महिलाओं के कानों के कुंडल भी नोचकर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को दीनदयाल अस्पताल भेजा। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे की है। पीड़ित परिवार के सदस्य अपने काम पर जा रहे थे। रास्ते में एक भैंस बंधी हुई थी जिसे हटाने का अनुरोध करने पर आरोपी पक्ष के लोग भड़क उठे।
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कहासुनी ने हुई शुरुआत बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने गर्भवती महिला तथा अन्य परिजनों को बेरहमी से पीटा और महिलाओं के कानों के कुंडल भी नोचकर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को दीनदयाल अस्पताल भेजा। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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