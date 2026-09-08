Aligarh News: ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार छात्र की मौत, हंगामा

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हालांकि, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर किसी तरह मामले को शांत कराया। हादसा गांधीपार्क थाना क्षेत्र के नगला मानसिंह के पास सोमवार शाम 5.45 बजे हुआ। स्थानीय निवासी रणधीर सिंह का बेटा मनीष अपनी साइकिल से किसी काम से बाजार की तरफ जा रहा था।इसी दौरान, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मनीष संतुलन खो बैठा और सीधे ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। गंभीर चोट लगने और मौके पर अत्यधिक खून बहने से किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने भागने की कोशिश कर रहे ट्रक चालक को दौड़ाकर दबोच लिया। गुस्से में आए लोगों ने उसकी पिटाई भी की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लापरवाह ड्राइविंग से नाराज भीड़ ने सड़क पर जाम लगाने और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख गांधीपार्क थाने से भारी पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई।पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीओ धनंजय कुमार के मुताबिक पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। मनीष अपने घर में सबसे छोटा था। उससे बड़ी बहन है और बड़ा भाई है। पिता मजदूरी करते हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है।