Aligarh News: दहेज में तीन लाख रुपये न मिलने पर बैंक मैनेजर ने पत्नी को पीटा

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देहलीगेट पुलिस ने आगरा के कश्यप नगर निवासी पति राहुल, सास प्रकाश देवी, जेठ सुनील और जेठानी सपना पर केस दर्ज किया है। महिला के पिता का निधन हो चुका था। शादी के कुछ दिन बाद पति और परिजन मायके से तीन लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे। महिला ने मां की स्थिति का हवाला देकर रुपये लाने से इन्कार किया। विरोध करने पर पति ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से बाहर कर दिया। सीओ संजीव कुमार के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है।

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आगरा के एक निजी बैंक में डिप्टी मैनेजर पति पर पत्नी को पीटकर घर से निकालने का आरोप है। यह आरोप मकान खरीदने के लिए दहेज में तीन लाख रुपये न मिलने के कारण लगा है। आरोपियों ने पीड़िता की विधवा मां के चरित्र पर भी टिप्पणी की।