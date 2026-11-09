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आसमान में नहीं उड़ पाया कैंडल, बच्चों को हुई निराशा, देखिए वीडियो में

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:50 PM IST







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आसमान में कैंडल छोड़ना या स्काई लालटेन पैराशूट) उड़ाना दीपावली पर काफी चलन में है। अलीगढ़ में भी दीपालवी पर कैंडल उड़ते हुए नजर आए। एक छत पर बच्चों ने कैंडल उड़ाने की कोशिश की, पर नहीं उड़ सका, जिससे उनको निराश हुई। ... और पढ़ें

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