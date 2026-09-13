{"_id":"6aa67887dd5669835e0172db","slug":"video-youth-beaten-and-forcibly-abducted-by-strongmen-for-refusing-to-donate-blood-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खून नहीं दिया तो युवक को पीटा, जबरन उठा ले गए दबंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना एत्माद्दौला एत्माद्दौला क्षेत्र के अब्बास नगर में खून देने से मना करने पर युवक की पिटाई की गई। उसे जबरन बाइक पर बैठाकर उठा ले गए। मां ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र देकर बेटे की तलाश कराने की मांग की है। अब्बास नगर निवासी जमीला ने बताया कि 10 सितंबर की रात करीब 11 बजे चार युवक अपने साथियों के साथ आए। उनके बेटे आजिम को बाहर बुलाया। उससे खून देने को कहा। मना करने पर पीटा और जबरन उठा ले गए। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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