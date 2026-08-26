{"_id":"6a8eadd5497423163a0a7f18","slug":"video-worker-dies-of-electrocution-at-bakery-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बेकरी में करंट लगने से कर्मचारी की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। थाना हरीपर्वत के वजीरपुरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बेकरी में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। सबमर्सिबल चलाने के लिए तार लगाते समय हादसा हुआ। परिजन ने बताया कि गिहारा बस्ती निवासी हाशिम (24) केक हाउस बेकरी में कई साल से काम कर रहे थे। उसे बेसुध पड़ा देख अन्य कर्मचारियों ने परिजन को सूचना दी। परिवार में मां रीना और दो छोटे भाई हैं। बेकरी संचालक शौकीन ने बताया कि हाशिम सबमर्सिबल चालू करने गए थे और उन्हें करंट लग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत अमीषा के अनुसार, परिजन ने इस मामले में कोई आरोप नहीं लगाया है।

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