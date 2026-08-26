नया खुलासा: लाश के 18 टुकड़े, सब्जी और मैदा में मिलाकर भगोने में पकाए ये अंग; इसलिए निशा को दी भयानक मौत

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तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में पांच अगस्त को मिले लाश के टुकड़ों की जांच से हयातुन निशा की हत्या का मामला सामने आ गया। चेन्नई जीआरपी की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मणिकउद्दीन लश्कर और भगवती माझी पर शक गहराया है। चेन्नई के गुडुवांचेरी स्थित एक मकान से हयातुन निशा का कटा सिर मिला है और दोनों आरोपी लापता हैं।

मृतका की पहचान 38 वर्षीय हयातुन निशा पत्नी जहूर खान के रूप में हुई है, जो ओडिशा के जगतसिंहपुर की निवासी थी। वह चेन्नई के तांबरम में विजय वस्त्र में काम करती थी। पुलिस जांच में मणिकउद्दीन लश्कर (असम) और भगवती माझी (ओडिशा) के नाम सामने आए हैं। दोनों गुडुवांचेरी के मसूथी स्ट्रीट स्थित किराए के मकान में रहते थे। 21 अगस्त को पुलिस ने इस मकान की तलाशी ली। वहां एक बड़े बर्तन में मांस और शरीर के अन्य अंग मिले।





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पुलिस को आशंका है कि हयातुन निशा की हत्या इसी मकान में की गई और शव को काटकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि शरीर के कुछ हिस्सों को मैदा और सब्जी में मिलाकर पकाया गया था। जीआरपी सीओ के अनुसार, युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की है। लाश के 18 टुकड़े किए गए।





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बेटे ने दर्ज कराई गुमशुदगी

हयातुन निशा का 19 वर्षीय बेटा यूसुफ खान 21 अगस्त को अपनी मां से मिलने उसी मकान पर पहुंचा था। मां के नहीं मिलने और लापता होने की जानकारी पर उसने गुडुवांचेरी थाने में दी और गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश के साथ मोबाइल कॉल विवरण और अन्य डिजिटल प्रमाणों की जांच करेगी। इससे हत्या के समय, विवाद और शव के टुकड़े करने की योजना का पता चल सकेगा।



