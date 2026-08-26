यूपी न्यूज: फतेहपुर सीकरी में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 40 किलो गांजा बरामद; चार तस्कर गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार गांजा त्रिपुरा से रबर लदे ट्रक में छुपाकर ले जाया जा रहा था। सीकरी मंडी समिति के सामने उसे ट्रक से कार में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी एएनटीएफ के सर्कल अधिकारी उमेश पवार के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर छापा मार दिया।मौके से चार आरोपी नरेंद्र, आकाश, इरफान सलमानी और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार को कब्जे में ले लिया है। पकड़ा गया माल, वाहन और आरोपियों को सीकरी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। टीम गांजे के स्रोत और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच में जुटी है।कार्रवाई के दौरान निरीक्षक हरविंद्र, उपनिरीक्षक गौरव, मुख्य आरक्षी सुधीर कुमार, आरक्षी आशीष शुक्ला, दीपू, रमन, लखन, अजीत, मुकेश समेत एएनटीएफ के अन्य जवान मौजूद रहे।