VIDEO: ऑटो से आभूषण समेत पर्स चोरी

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आगरा। बरनाहाल मैनपुरी के गोकुलपुर गांव की प्रीती सोमवार को भतीजी प्रिया, बेटी आरवी के साथ अपने मायके करनपुरा गांव से ससुराल जाने को घर से निकली थी। दोपहर 2.30 बजे बाह स्थित केनरा बैंक से खांद जाने को ऑटो में बैठी थी। ऑटो में चालक और एक सवारी पहले से थी। रास्ते में एक सवारी और बिठा ली। खांद चौराहे पर ऑटो से उतरी, तो बैग की चेन खुली मिली। सोने के आभूषण समेत पर्स गायब था। पति गुरुप्रसाद एवं परिजन संग थाने में पहुंची महिला की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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