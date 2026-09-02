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एलपीजी उपभोक्ता ध्यान दें: सात दिन का दिया गया समय, जरूर करा लें ये काम; नहीं तो बंद हो जाएगी सिलिंडर बुकिंग

Wed, 02 Sep 2026 10:12 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:12 AM IST
सार

आगरा में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 1.47 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को सत्यापन के लिए सात दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित कनेक्शनों की सिलिंडर बुकिंग सुविधा निलंबित हो सकती है।
 

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LPG Consumers Get 7 More Days for e-KYC; Cylinder Booking May Be Suspended Without Verification
एलपीजी सिलिंडर - फोटो : संवाद

विस्तार
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रसोई गैस कनेक्शनों के सत्यापन के लिए चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा को सात दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला उन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया है, जिन्होंने अभी तक अपने कनेक्शन का सत्यापन नहीं कराया है।
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जिले में कुल 13.57 लाख एलपीजी कनेक्शन धारक हैं। इनमें से अब तक 12.10 लाख से अधिक उपभोक्ता ई-केवाईसी करा चुके हैं, जबकि 1.47 लाख उपभोक्ताओं ने अभी भी सत्यापन नहीं कराया है। ई-केवाईसी न होने के कारण इन उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर सिलिंडर बुकिंग की सुविधा निलंबित होने का गंभीर संकट मंडरा रहा था। उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को एक सप्ताह का विस्तार दिया गया है।

 
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एडीएम नागरिक आपूर्ति अजय नारायण सिंह ने बताया कि सभी 1.47 लाख शेष उपभोक्ता अगले सात दिनों के भीतर अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर या ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करा लें। स्पष्ट किया कि निर्धारित 7 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिन खातों की ई-केवाईसी लंबित रहेगी, उन्हें भविष्य में सिलिंडर बुक कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
 
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