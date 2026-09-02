एलपीजी उपभोक्ता ध्यान दें: सात दिन का दिया गया समय, जरूर करा लें ये काम; नहीं तो बंद हो जाएगी सिलिंडर बुकिंग

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रसोई गैस कनेक्शनों के सत्यापन के लिए चल रही ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा को सात दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला उन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया है, जिन्होंने अभी तक अपने कनेक्शन का सत्यापन नहीं कराया है।

जिले में कुल 13.57 लाख एलपीजी कनेक्शन धारक हैं। इनमें से अब तक 12.10 लाख से अधिक उपभोक्ता ई-केवाईसी करा चुके हैं, जबकि 1.47 लाख उपभोक्ताओं ने अभी भी सत्यापन नहीं कराया है। ई-केवाईसी न होने के कारण इन उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर सिलिंडर बुकिंग की सुविधा निलंबित होने का गंभीर संकट मंडरा रहा था। उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को एक सप्ताह का विस्तार दिया गया है।





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