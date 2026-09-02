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आगरा में स्वाइन फ्लू का पहला केस: कमला नगर की वृद्धा मिली संक्रमित, परिजन किए आइसालेट;  मरीज में दिखे ये लक्षण

Wed, 02 Sep 2026 05:37 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 02 Sep 2026 05:37 PM IST
सार

आगरा में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। कमला नगर की बुजुर्ग महिला संक्रमित मिली हैं। परिजन को आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज पर नजर बनाए हुए है।

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First swine flu case in Agra Elderly woman infected
आगरा में मिला स्वाइन फ्लू का पहला केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। कमला नगर की वृद्धा में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनको घर में ही आइसोलेट करते हुए उपचार शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजन को भी आइसोलेट किया है।
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प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कमला नगर निवासी वृद्धा को चार-पांच दिन से बुखार आ रहा था। निजी चिकित्सक से इलाज चल रहा है। आराम नहीं मिलने पर एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बुधवार को दिखाया। इनकी स्क्रीनिंग करने पर सांस फूल रही थी और तेज बुखार था। ऐसे में गंभीर लक्षण प्रतीत होने पर एसएन की वायरोलॉजी लैब में जांच कराई, जहां स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। 
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इस पर इनके परिजन से भी बात कर एहतियात बरतने को कहा है। नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस साल स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला है। रैपिड रिस्पांस टीम भी सक्रिय है। हालत में सुधार न होने पर इनको आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। संदिग्ध मरीज मिलने पर कंट्रोल रूम के 9458569043 और 0562-260412 (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पर जानकारी दे सकते हैं।

 

ये हैं लक्षण:
- तेज बुखार, खांसी-जुकाम, गले में खराश, ठंड लगना।
- शरीर, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द होना।
- कमजोरी और अत्यधिक थकान महसूस करना।
- सांस लेने में परेशानी होना, सीने में दर्द होना।

 
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इन बातों का रखें ध्यान:
- वायरल फीवर होने पर आराम करें, सार्वजनिक स्थानों जाने से बचें।
- खांसते-छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, हाथों को बार-बार साफ करें।
- मास्क लगाएं, दूषित हाथों से आंख, मुंह और नाक से न लगाएं।


 
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