यूपी: बेटे समझे बहन के घर गई है मां, यमुना पुल पर मिली चप्पलें; बुजुर्ग की तलाश में जुटे गोताखोर

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पुरा बीरवल गांव की कल्लो देवी पत्नी शोभाराम के चार बेटे प्रेम सिंह, सत्यवान, देशराज, रमेश हैं। बेटों ने पुलिस को बताया कि कल्लो देवी अक्सर अपनी बहन के घर चली जाती थीं, 2-3 दिन में वापस लौट आती थीं। बुधवार तड़के बिना बताए घर से गईं तो अनुमान लगाया था कि बहन के घर गईं होंगी।अत्यधिक उम्र की वजह से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी।सुबह 6.30 बजे पुल से कूदने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो उनकी चप्पल पुल पर पड़ी मिली हैं। बेटे रमेश ने चित्राहाट पुलिस को घटना की जानकारी दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन और पूछताछ की। यमुना नदी का बहाव तेज है। स्थानीय गोताखोरों ने पुल के आसपास उनको तलाशा, लेकिन सुराग नहीं लगा। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश करा रही है। राजस्व टीम भी मौके पर पहुंच गई।