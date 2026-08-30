{"_id":"6a94054d334a1ddbf0047b95","slug":"video-woman-dies-after-childbirth-police-rush-to-amid-fears-of-commotion-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत, हंगामा की आशंका पर दाैड़ी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जलेसर मार्ग टेढ़ी बगिया स्थित सरोज हॉस्पिटल में शनिवार को प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। इसकी जानकारी पर मृतका के परिजन जुट गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। बाद में परिजन बिना शिकायत के चले गए। पुलिस का कहना है कि मामले में समझाैता हो गया। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के गांव राम नगरिया निवासी दलवीर सिंह की करीब चार वर्ष पहले थाना खंदौली क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी श्रीनिवास की बेटी प्रिया (24) से शादी हुई थी। मृतका के भाई रोहित ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर प्रिया को सरोज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रात करीब दो बजे ऑपरेशन के बाद उसने बेटे को जन्म दिया। शनिवार सुबह करीब 11 बजे प्रिया की तबीयत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। चिकित्सक ने हृदय संबंधी समस्या होने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजन प्रिया को सिकंदरा स्थित अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम करीब तीन बजे आक्रोशित परिजन शव लेकर सरोज हॉस्पिटल पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इसकी जानकारी पर पुलिस भी आ गई। बाद में परिजन और चिकित्सक ने समझाैता कर लिया। इस पर शव लेकर परिजन चले गए।

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