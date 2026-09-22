VIDEO: युवती को घर के बाहर बुलाकर पीटा

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आगरा। सदर थाने में युवती ने दोस्त युवक पर पिटाई करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे टेढ़ी बगिया निवासी कुल्ली घर आया। आवाज देने पर वह बाहर आई तो आरोपी पिटाई करने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी पहले भी इस तरह की घटना कर चुका है। करीब तीन साल से उसकी आरोपी से दोस्ती है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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