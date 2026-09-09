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VIDEO: गीता जयंती एक्सप्रेस में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, आगरा-झांसी आरपीएफ कर रही सीसीटीवी जांच
आगरा। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली ट्रेन संख्या 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस में रविवार रात महिला यात्री से मारपीट का करीब एक मिनट 55 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना झांसी मंडल क्षेत्र की बताई जा रही है। एक यात्री ने वीडियो रेल मंत्री को एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दिया। इसके बाद रेलवे में घटना को लेकर खलबली मच गई। वायरल वीडियो की जानकारी होने के बाद रेलवे कंट्रोल रूम से आगरा और झांसी मंडल को सूचना भेजी गई। आगरा कैंट आरपीएफ ने अपने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
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