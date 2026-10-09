VIDEO: दशहरे के बाद शुरू हो सकता है आईएसबीटी मेट्रो कॉरिडोर का संचालन

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आगरा। मन:कामेश्वर से आईएसबीटी तक के नए कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा शुरू होने की तारीख एक बार फिर टल गई है। 10 अक्तूबर को उद्घाटन की प्रस्तावित तारीख निकल चुकी है और अब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) दशहरे के बाद इस मार्ग पर संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कॉरिडोर का निर्माण कार्य, सुरक्षा जांच और ट्रायल का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

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