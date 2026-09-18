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VIDEO: यूजीसी पर आगरा में बवाल, प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने दबोचा; प्रदेश अध्यक्ष भी गिरफ्तार

Fri, 18 Sep 2026 04:37 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Fri, 18 Sep 2026 04:37 PM IST
UGC Protest Tractor March Stopped in Etmadpur Protesters Stage Roadside Sit-In Leader Arrested
आगरा के एत्मादपुर में यूजीसी के विरोध में निकाले जा रहे ट्रैक्टर मार्च को पुलिस ने रास्ते में बुलडोजर और डंपर लगाकर रोक दिया। इसके विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। ट्रैक्टर मार्च में शामिल सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर को पुलिस अपने साथ ले गई। करीब डेढ़ घंटे चले धरने के दौरान एत्मादपुर-बरहन मार्ग लगभग एक घंटे बाधित रहा, बाद में भीड़ धीरे-धीरे कम हो गई।
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