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VIDEO: आगरा में ट्रैफिक का बुरा हाल, MG रोड से घटिया तक घंटों रेंगते रहे वाहन

Dhirendra Singh

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:29 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:29 PM IST







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आगरा में मंगलवार को शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। एमजी रोड से लेकर घटिया और मंडी सईद खान तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि पैदल चलने वालों को भी निकलने में मुश्किल हो रही थी। ... और पढ़ें

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