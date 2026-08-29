VIDEO: रक्षाबंधन पर इंतजाम फेल, वाहनों की लगी लंबी लाइन

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रक्षाबंधन पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। बहनों के मायके पहुंचने और बाजारों में भीड़ से शुक्रवार शाम को सिकंदरा, बोदला, जगदीशपुरा, लोहामंडी और एमजी रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर जाम लग गया। वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कई स्थानों पर लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे।

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