{"_id":"6a929ab80fe6f935b900f30d","slug":"video-thar-rented-out-goes-missing-owner-alleges-conspiracy-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: किराए पर दी थार गायब, साजिश का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। रकाबगंज क्षेत्र में किराए पर दी गई थार गायब होने के बाद वाहन मालिक ने साजिश कर वाहन चोरी करवाने का आरोप लगाया है। बालूगंज निवासी दिव्यांश श्रोत्रिया ने बताया कि वर्ष 2022 मॉडल की थार कार उनके नाम है। उन्होंने कार को बमरौली कटारा निवासी सूर्यांश राणा को किराए पर चलाने के लिए दिया था। इस संबंध में उनके पास सूर्यांश से हुई बातचीत, वाहन चलाने और उपयोग करने के वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी हुई कि उनकी थार गायब है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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