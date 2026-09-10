{"_id":"6aa2bc5f26d995d49b0a6e93","slug":"video-teenager-found-hanging-from-tree-under-suspicious-circumstances-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: संदिग्ध हालात में पेड़ पर फंदे से लटका मिला किशोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के पिनाहट के थाना मंसुखपुरा क्षेत्र के करकोली गांव में बुधवार सुबह एक 17 वर्षीय किशोर का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। लोग आत्महत्या किया जाना मान रहे हैं। करकोली गांव निवासी अजय (17) पुत्र नाहर सिंह का शव बुधवार सुबह घर के बाहर पेड़ पर गमछे से फंदे पर लटका मिला। परिजन की नजर पड़ने पर आनन-फानन में उसे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं, परिजन ने बगैर पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले में एसीपी राजीव रंजन ने पूछने पर ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है।

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