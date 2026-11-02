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VIDEO: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को राैंदा, बेटे के सामने मां की दर्दनाक माैत

Arun Parashar

Updated Mon, 02 Nov 2026 07:40 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 07:40 PM IST







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आगरा-ग्वालियर हाईवे पर खारी नदी पुल के पास सोमवार को तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में 38 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। ... और पढ़ें

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