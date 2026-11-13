अधूरी दवाओं से इलाज: आगरा के एसएन और जिला अस्पताल की पड़ताल, हकीकत जान रह जाएंगे हैरान

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जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलोनी में रोजाना करीब 5,000 मरीज इलाज कराने आ रहे हैं। इसमें पेट रोग, त्वचा रोग, ईएनटी, हृदय रोग और बच्चों की दवाओं की कमी है। पर्चे पर लिखी दवाओं में से औसतन दो-तीन मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही हैं। मरीजाें का आरोप है कि महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही है, बाकी सस्ती दवाएं ही काउंटर पर मिल रही हैं। इससे जरूरतमंद मरीज कई बार मरीज महंगी दवाएं नहीं खरीद पा रहे हैं। एसएन प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि कुछ दवाओं की कमी है, इसके लिए 90 तरह की दवाओं के ऑर्डर कर दिए हैं। इसी महीने ये सभी दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डॉ. अजय राना का कहना है कि शासन को दवाओं की मांग भेज दी है, जो दवाएं नहीं हैं, मरीज जन औषधि केंद्र से खरीद रहे हैं।बरहन से आईं रीना ने बताया कि कान में संक्रमण होने पर एसएन में डॉक्टर साहब ने पर्चे पर चार दवाएं लिखीं। काउंटर पर एक ही दवा मिली, बाकी खत्म होने के बारे में बताया। ऐसे में इनको खरीदना पड़ा।कहरई मोड़ निवासी सैमुअल ने कहा कि त्वचा रोग की परेशानी पर एसएन में दिखाने आया। 768 रुपये की दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ी। सस्ती दवाएं मिल जाती हैं, महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।सैंया निवासी भावना का कहना है कि बाल झड़ने और एलर्जी की परेशानी पर जिला अस्पताल में दिखाया। यहां एक-दो दवा मिली, बाकी की महंगी दवाएं खरीदनी पड़ी, इससे सरकारी अस्पताल में दिखाने का क्या फायदा।धांधूपुरा निवासी प्रीति ने बताया कि बच्चे को वायरल होने पर इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आई। यहां पर सभी दवाएं नहीं मिलीं। दो दवाएं खरीदनी पड़ी, यहां पर्चे पर लिखी सभी दवाएं नहीं मिलती हैं।