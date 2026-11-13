यूपी: शिक्षक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आयकर के मथुऱा-आगरा में छापे; ब्रज में आज की पांच बड़ी खबरें

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आगरा ब्रज में कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने सुर्खियां बटोरीं। जगदीशपुरा पुलिस ने शिक्षक ओमप्रकाश यादव (ओपी) की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी निखिल को गिरफ्तार किया है। वहीं, बंद मकान में दो दिन से चल रहे कूलर के बीच मालिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दूसरी ओर, आगरा-मथुरा में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से कारोबारियों में खलबली मच गई है। 15 नवंबर को अखिलेश यादव के आगमन से पहले सपा ने दलित महासम्मेलन की तैयारियों के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। उधर, मथुरा में महिला श्रद्धालुओं से लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई।