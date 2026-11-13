Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Big News Stories from Agra-Mathura: Teacher Murder, Income Tax Raids

यूपी: शिक्षक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आयकर के मथुऱा-आगरा में छापे; ब्रज में आज की पांच बड़ी खबरें

Fri, 13 Nov 2026 04:58 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 04:58 PM IST
सार

आगरा में शिक्षक हत्याकांड का खुलासा, बंद मकान में शव मिलने और आयकर विभाग की छापेमारी से हलचल मची। वहीं, अखिलेश यादव के दौरे से पहले सपा का शक्ति प्रदर्शन और मथुरा में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ सुर्खियों में रही।
 

विज्ञापन
Big News Stories from Agra-Mathura: Teacher Murder, Income Tax Raids
5 बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा ब्रज में कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने सुर्खियां बटोरीं। जगदीशपुरा पुलिस ने शिक्षक ओमप्रकाश यादव (ओपी) की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी निखिल को गिरफ्तार किया है। वहीं, बंद मकान में दो दिन से चल रहे कूलर के बीच मालिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दूसरी ओर, आगरा-मथुरा में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से कारोबारियों में खलबली मच गई है। 15 नवंबर को अखिलेश यादव के आगमन से पहले सपा ने दलित महासम्मेलन की तैयारियों के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। उधर, मथुरा में महिला श्रद्धालुओं से लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई।
विज्ञापन



 
Trending Videos

शिक्षक हत्याकांड: शक, दोस्ती और कत्ल, छात्रा के दोस्त ने की टीचर की हत्या और बोर्ड पर लिखा 'रेपिस्ट'
आगरा के जगदीशपुरा पुलिस ने शिक्षक ओमप्रकाश यादव (ओपी) की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी निखिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण पूर्व छात्रा और उसके दोस्त निखिल के बीच शिक्षक के कथित संबंधों को लेकर उपजा शक बताया जा रहा है...यहां पढ़ें पूरी खबर



 
विज्ञापन
विज्ञापन

आगरा: बंद मकान में बेड पर मिला मालिक का शव, दो दिन से चल रहा था कूलर; पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस
आगरा के लोहामंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में एक बंद मकान के अंदर से मकान मालिक सोमनाथ तिवारी का शव मिला है। पुलिस के अनुसार, बुधवार से मकान के अंदर कूलर चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। बृहस्पतिवार की देर रात पड़ोसियों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी...यहां पढ़ें पूरी खबर

 
विज्ञापन

आगरा-मथुरा में आयकर विभाग का छापा, होटल से लेकर तनिष्क शोरूम तक मची खलबली; निशाने पर ये कारोबारी
आयकर विभाग ने मथुरा, वृंदावन और आगरा में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों और कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे शुरू किया। मथुरा-वृंदावन में गाजियाबाद से पहुंची विभाग की टीमों ने रेडिशन होटल और शंकर सेठ के गुरुकृपा होटलों सहित कई स्थानों पर दोपहर तक कार्रवाई जारी रखी, जिससे शहर के व्यापारिक जगत में खलबली मच गई। वहीं, आगरा में एमजी रोड और बोदला सिकंदरा रोड स्थित तनिष्क शोरूम के साथ-साथ संचालक अनुराग बंसल के अनुपम ओरियन अपार्टमेंट पर भी आयकर विभाग के छापे की सूचना है...यहां पढ़ें पूरी खबर 

 

आगरा: दलित महासम्मेलन से पहले सपा का शक्ति प्रदर्शन, सांसद ने परखी तैयारियां; 15 को आ रहे अखिलेश यादव
आगरा के जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सपा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने सभा स्थल का जायजा लिया। सुबह सिकंदरा से टेढ़ी बगिया तक बाइक रैली निकाली गई। शहर भर में नुक्कड़ सभाएं, बैठकें और जनसंपर्क किया गया। घर-घर आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं...यहां पढ़ें पूरी खबर


 

मथुरा में पुलिस एनकाउंटर: महिला श्रद्धालुओं से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़, एक को लगी गोली
मथुरा के छटीकरा-गोवर्धन मार्ग पर महिलाओं के पर्स लूटने वाले बाइक सवार दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। राधाकुंड-गोवर्धन मार्ग पर नगला पिसावा मोड़ के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। घायल बदमाश को वृंदावन के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है...यहां पढ़ें पूरी खबर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed