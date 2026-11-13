घर के कोनों में छिपे मच्छर: डेंगू का  बढ़ा रहे खतरा, आगरा में दो बच्चों समेत चार नए मरीज मिले

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सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि तेज बुखार, शरीर-मांसपेशियों में दर्द के 17 मरीजों के नमूनों की जांच कराई गई। इसमें दो बच्चों समेत चार में डेंगू की पुष्टि हुई। हालत गंभीर नहीं होने से घर पर ही इलाज चल रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि मच्छर घर के कोनों, पर्दों और अलमारी में छिप रहे हैं।ऐसे में डेंगू का अभी दो से तीन सप्ताह तक और खतरा है। डेंगू के अब तक 32 मरीज हो गए हैं। पहले के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, मच्छररोधी साधन अपनाने, आसपास गंदगी न रहने देने, सुबह-शाम दरवाजे-खिड़की बंद रखने की सलाह भी दी जा रही है।