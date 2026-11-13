शिक्षक हत्याकांड: शक, दोस्ती और कत्ल, छात्रा के दोस्त ने की टीचर की हत्या और बोर्ड पर लिखा 'रेपिस्ट'

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आगरा के जगदीशपुरा पुलिस ने शिक्षक ओमप्रकाश यादव (ओपी) की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी निखिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण पूर्व छात्रा और उसके दोस्त निखिल के बीच शिक्षक के कथित संबंधों को लेकर उपजा शक बताया जा रहा है।

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पुलिस ने लगभग 500 कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद एक छात्रा के बारे में जानकारी जुटाई। छात्रा से पूछताछ के बाद पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में सफल रही। एडीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि प्रकाश नगर निवासी निखिल ने शिक्षक ओपी यादव की हत्या की। निखिल की दोस्ती दिसंबर में उस छात्रा से हुई थी, जो पहले ओपी यादव की कोचिंग में पढ़ती थी। निखिल को शक था कि छात्रा और शिक्षक के बीच संबंध हैं। एक दिन निखिल ने दोनों को साथ में पिज्जा खाते हुए देख लिया था।





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इसके बाद, निखिल शिक्षक को समझाने और बात करने के इरादे से कोचिंग पहुंचा। कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ा और निखिल ने पहले से लाए गए मटन काटने वाले चाकू से शिक्षक की हत्या कर दी। हत्या के बाद, निखिल शिक्षक की स्कूटी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने स्कूटी और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।





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निखिल इंटरमीडिएट पास है और उसके पिता जूता कारखाना चलाते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या छात्रा की हत्या में कोई संलिप्तता है।





