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VIDEO: आगरा से रुंधी के लिए 13 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन
आगरा। जन्माष्टमी मेले में मथुरा जाने वाले आगरा के यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। आगरा कैंट से रुंधी के बीच अनारक्षित मेमू स्पेशल ट्रेन 8 से 20 सितंबर तक चलेगी। इससे मेले के दौरान बढ़ने वाली भीड़ में यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवा मिलेगी।
आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 01943 आगरा कैंट से रोजाना शाम 4 बजे रवाना होकर रात 7:30 बजे रुंधी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01944 रुंधी से शाम 7:45 बजे चलेगी और रात 11:15 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। दोनों ट्रेनें 13-13 फेरे लगाएंगी। आगरा कैंट से चलने वाली ट्रेन रुनकता, बाद, मथुरा जंक्शन, छाता, कोसीकलां और होडल समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी।
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