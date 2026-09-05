{"_id":"6a9bb5f68da52cea290b553a","slug":"video-six-patients-tested-amid-swine-flu-concerns-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: स्वाइन फ्लू की आशंका पर छह मरीजाें के लिए नमूने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग बढ़ा दी है। छह संदिग्ध मरीजों के नमूने लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजे हैं। दयालबाग में मिली स्वाइन फ्लू पीड़ित वृद्धा की हालत ठीक है। परिजन में भी कोई लक्षण नहीं मिले हैं। प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि स्क्रीनिंग में सांस लेने में परेशानी, बुखार ठीक नहीं होने और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की नमूनों की जांच करा रहे हैं। एसएन में आगरा के अलावा अन्य 8-10 जिलों के मरीजों के भी नमूने आ रहे हैं। छह संदिग्ध मरीजों के नमूने लिए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉ. नंदन सिंह ने बताया कि दयालबाग में मिली 64 साल की स्वाइन फ्लू की मरीज की दवाएं चल रही हैं। हालत में सुधार है।

... और पढ़ें