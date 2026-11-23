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VIDEO: आगरा में हलवाई की बगीची रोड पर लगा भीषण जाम, एक घंटे तक फंसे रहे वाहन

Arun Parashar

Updated Mon, 23 Nov 2026 05:28 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 05:28 PM IST







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आगरा में मथुरा रोड स्थित हलवाई की बगीची पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे भीषण जाम लग गया। एक घंटे से भी अधिक समय तक वाहन जाम में फंसे रहे। इस दाैरान एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं। ... और पढ़ें

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